За інформацією радника міського голови Маріуполя, у порт поїхало багато швидких та пожежних.

Українські дрони атакують порт в окупованому Бердянську, повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

"Бердянськ. З шостої ранку Бердянськ атакують наші дрони. Основний удар в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних", - написав Андрющенко в Telegram.

Окрім того, пише він, місцева окупаційна адміністрація мало, що вперше визнала влучання, повідомляє про атаку на приміщення самої адміністрації в місті.

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За інформацією Андрющенка, у деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано.

"Нарешті, добрий ранок з окупації", - емоційно додав він.

Ситуація в районі окупованого Бердянська

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2024 року ГУР Міноборони розповіло, що в тимчасово окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка.

Вчора в телеефірі Андрющенко говорив, що Російська Федерація перекидає Бердянським напрямком значні штурмові сили до лінії фронту. За його словами, вже кілька днів спостерігається "достатньо велике" пересування нової військової сили противника, які через Бердянський напрямок перекидаються ближче до Токмака. Підрозділи просуваються ближче до лінії фронту, до Вугледару, на Волноваський район, на північ Маріупольського району. В маріупольсько-бердянській агломерації, де тривала підготовка нових контрактників, цей процес майже завершено, розповів радник.

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