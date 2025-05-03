Для таких військових передбачено скорочення терміну підготовки та зниження рівня навантажень.

Військовослужбовці з колишньої категорії "обмежено придатних" з 1 травня проходитимуть оновлену програму базової підготовки, яка враховує особливості їхнього фізичного стану.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ. Зазначається, що оновлена програма для таких військовослужбовців передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У Страткомі нагадали, що це стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

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"Ідеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно", - йдеться в повідомленні.

Підготовка військовослужбовців в Україні

15 квітня Генштаб повідомив про оновлення програми базової загальної військової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців з колишньої категорії "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Як розповідав головний сержант ЗСУ Олександр Косинський, наразі у навчальних центрах є проблема із залученням кваліфікованих інструкторів із бойовим досвідом. Зокрема, досить часто приходять інструктори з бойовим досвідом, але мають поранення, що знижує їх спроможність навчати.

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