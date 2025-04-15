Програму підготовки оновили для "обмежено придатних".

У Збройних силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки (БЗВП), а саме зменшено навантаження на військовослужбовців з колишньої категорії "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на ухвалене відповідне рішення Головнокомандувача ЗСУ.

"У Збройних силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони., придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони", - зазначено в повідомленні.

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Отже, починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

▪️ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

▪️ зниження рівня фізичних навантажень;

▪️ формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення .

Підготовка військовослужбовців

Як повідомляв УНІАН, з самого початку для всіх військовослужбовців курс БЗВП тривав 30 днів. Однак, з 1 листопада 2024 року у навчальних центрах та центрах підготовки збільшилась тривалість її курсу до 45 днів, тобто в півтора раза. Також програма змінилась якісно, зокрема стало більше практики, більше протидронової підготовки. За його словами Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, до останньої редакції програми внесли нові елементи підготовки, оскільки війна постійно змінюється.

До 5 червня цього року всім обмежено придатним до військової служби потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як зазначають у Міноборони, це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби. За результатом проходження комісії у медзакладі буде винесено нове рішення: придатна особа або непридатна до служби.

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