Спроби окупантів показати, що місце бойових дій обмежується тільки металургійним заводом "Азовсталь", не відповідають дійсності.

У Маріуполі російські окупанти заявили про "надання коридору для здачі в полон", але українські військові продовжують захищати місто.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що спроби окупантів показати, що місце бойових дій обмежується тільки металургійним заводом "Азовсталь", не відповідають дійсності. За його словами, напередодні бої йшли по вулиці Таганрозькій, яка знаходиться в 5 км від комбінату.

"Під час боїв окупанти знову обстріляли з важкої артилерії будинки приватного сектора. Найбільше постраждали будинки в районі автотранспортного ліцею. Також тривали обстріли зони порту в спробах штурму окупантами", - заявив Андрющенко, додавши, що місто залишається небезпечним для цивільних.

Він розповів, що будь-яка гуманітарна допомога від України до Маріуполя блокується окупантами, а "видача гуманітарки" проходить в штабах "єдиної росії", але її катастрофічно не вистачає".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Україна домагається від окупантів відкрити спеціальний коридор для евакуації поранених українських військових.

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