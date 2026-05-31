В Білорусі 'вичислили', де на їх території базується 'Орєшнік'

Його доправили в Білорусь з РФ великим військовим ешелоном.

Елементи ракетного комплексу середнього радіуса дії "Орєшнік" на території Республіки Білорусь базуються на території аеродрому "Кричев-6". Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на опозиційний ресурс "Сообщество железнодорожников Беларуси".

За даними залізничних перевезень, орієнтовно в період із 20 до 29 грудня у район авіабази "Кричев-6" прибув великий військовий ешелон. Відповідно до перевізних документів, станцією призначення була Кричев I Могильовського відділення БЗ, а відправлення здійснювалося зі станції Капустин Яр Приволзької залізниці.

"Вибір станції призначення в цьому випадку має принципове значення. Кричев I є найближчим залізничним пунктом до колишньої авіабази Кричев-6 і створеного на її території об’єкта, офіційно позначеного як "логістичний центр", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ешелон був відправлений з 4-го Державного центрального міжвидового полігону, тобто Капустиного Яру. Отримувало вантаж Управління військових сполучень Збройних сил Республіки Білорусь, що відповідає за організацію військових перевезень.

За даними видання, до складу ешелону входили 54 вагони-платформи з вантажем, оформленим як "інші вантажі, не зазначені в алфавіті". Зокрема, було 6 критих вагонів з аналогічним кодом вантажу 693087, а також один 1 критий вагон із вантажем з кодом 693142 – "вибухові матеріали". Крім того були пасажирські вагони з особовим складом.

За інформацією опозиціонерів, на платформах перевозили військову техніку, у критих вагонах – спорядження, а окремим вагоном ішли патрони та інші боєприпаси.

В повідомленні сказано, що на сьогодні це єдиний зафіксований військовий ешелон, який прибув безпосередньо на об’єкт військової інфраструктури на території Кричев-6. "Станом на середину травня 2026 року доставлений контингент цей об’єкт не залишав, зворотне відправлення техніки та майна не фіксувалося", - наголошує "Мілітарний".

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити у грудні на бойове чергування ракетний комплекс "Орєшнік". Він зазначав, що це "страшна зброя" і додав, що хоче, щоб "опоненти за кордоном" розуміли, що Лукашенко з Путіним можуть ухвалити рішення - "бахнути, якщо буде погано".

В лютому 2026 році, Білоруська служба Радіо Свобода повідомляла, що біля колишнього військового аеродрому під Киричевом в Білорусі, де Росія, ймовірно, розгорнула балістичний ракетний комплекс "Орєшнік" почали з'являтися позиції для засобів протиповітряної та радіоелектронної боротьби.

Зазначалося, що частина з них схожа на російські зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 або Панцир, тоді як інші нагадують комплекси радіоелектронної боротьби, такі як Красуха чи Москва-1.

WELT писало, що російська гіперзвукова ракета "Орєшнік", яку Кремль подає як "неперехоплювану" зброю, має критичний недолік – низьку точність ударів. Попри швидкість понад 10 Махів і складність для систем ППО, її бойова ефективність у реальних атаках залишається обмеженою.

Під час останнього запуску в травні 2026 року ракета стартувала з полігону Капустін Яр у Росії та впала в районі Білої Церкви на Київщині. Українська влада повідомила про пожежі в гаражному кооперативі, однак жертв не було.

Аналітики звертають увагу, що для такого удару російські військові використали ракету вартістю у десятки мільйонів доларів, тоді як результатом стало ураження другорядних об’єктів.

