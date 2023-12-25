Йдеться про 600 військовослужбовців.

На початку 2024 року Іспанія відправить до Словаччини групу своїх військовослужбовців. Про це пише ABC España.

За даними видання, вже у січні іспанська армія почне розгортання на кордоні Словаччини для захисту східного флангу Північноатлантичного Альянсу. Нова місія включатиме 600 іспанських солдатів, танки Leopard та гелікоптери.

"Збройні сили розпочнуть 2024 рік з нового розгортання в Словаччині. Загалом 600 військовослужбовців складатимуть цю нову місію, спрямовану на посилення присутності Атлантичного альянсу на його східному фланзі", - йдеться у повідомленні.

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Посилення НАТО через війну в Україні

Як відомо, після початку повномасштабної війни до складу Альянсу увійшла Фінляндія. Також ухвалення рішення щодо членства очікує Швеція.

Відомо, що у НАТО готують регіональні плани з реагування на можливий напад Російської Федерації. Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що найбільшою загрозою для Альянсу є Росія та терористичні угруповання.

Ще влітку у Міністерстві оборони Російської Федерації заявляли, що нарощуватимуть свої військові сили на західних кордонах через "посилення загрози безпеці з боку НАТО".

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