Він пояснив, що помилився через те, що США і Німеччина не надали ЗСУ далекобійну зброю.

Екс-командувач армією США у Європі Бен Ходжес визнав, що помилився відносно термінів звільнення окупованого росіянами Криму.

Нагадаємо, раніше військовий припускав, що ЗСУ звільнять півострів влітку цього року.

Тепер в інтерв'ю радіо Свобода Ходжес пояснив, що помилився в розрахунках, оскільки не очікував, що США та Німеччина досі не нададуть Україні далекобійну зброю, яка є необхідною для звільнення Криму. При цьому він зазначив, що не відмовився від переконання, що Україна звільнить свій півострів та інші території від росіян. Він зауважив, що це лише питання часу.

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"Я був упевнений, що адміністрація США зрозуміє, що потрібно допомогти Україні перемогти. А запорука перемоги – це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя", - висловився військовий.

Він констатував, що і США, і Німеччина відмовилися здійснювати такі поставки. "Я помилявся щодо цього. І тому українці стикаються з більшими труднощами, ніж я очікував", - пояснив Ходжес. При цьому він звернув увагу на те, що ЗСУ все таки почали витісняти російський Чорноморський флот із Севастополя далі на схід.

"Відбуваються так звані "багатовимірні операції", які знищують радари та системи ППО в Криму, і які дозволили завдати удару по засобах технічного забезпечення та по штабу Чорноморського флоту в Севастополі", - сказав військовий.

Він зауважив, що те, що кілька кораблів ЧФ РФ пішли з Севастополя демонструє потенціал того, на що здатні українці, якщо у них буде можливість завдати удару з дальньої відстані. "І це показує, до чого вони можуть змусити росіян", - констатував Ходжес і додав, що він оптимістично налаштований у питанні звільнення півострова.

"Я вважаю, що є політичне рішення не надавати таку підтримку. Я чую різні виправдання, але всі вони непереконливі. Мені здається, що є дві причини... Адміністрація США боїться, що РФ може застосувати ядерну зброю, якщо буде схоже, що вони скоро втратять Крим. Я вважаю, що це безпідставне занепокоєння", - висловив думку військовий.

Він зауважив, що в США багато говорять про небезпеку російської ескалації, хоча про неї ніхто не говорив під час Холодної війни і Карибської кризи. "Тоді ми говорили дуже рішуче і дії теж були дуже рішучі. Тому я не розумію, чому цього разу стільки хвилювання", - висловив здивування Ходжес.

Крім того, він зауважив, що частина проблеми також полягає в тому, що є люди, які не можуть собі уявити, що РФ можна перемогти, оскільки десятиліттями вони зосереджувалися на Росії як на великій державі, і тому вони не можуть прийняти ідею, що вона може зазнати краху. "Або вони вірять, що якщо це станеться, це буде надто великою катастрофою. Вони не знають, що робити з можливим розвалом РФ", - пояснив він.

"Я не виступаю за такий сценарій, але ми не повинні цього боятися – ми повинні планувати, що робити, якщо це станеться. Звичайно, буде проблема контролю над ядерною зброєю, проблема біженців. Є різні аспекти того, що може статися. І я вважаю, що ми повинні будувати плани на такий випадок", - поділився думкою Ходжес.

Військовий висловив надію, що з рештою у США ухвалять правильні рішення щодо підтримки, якщо президент Байден зможе краще пояснити американцям, чому це важливо для нас, чому ми отримуємо користь від успіху України.

"І, звичайно, те, що відбувається в Ізраїлі, не можна розглядати ізольовано... І кому вигідна підтримка Іраном нападу ХАМАСу на Ізраїль? Кремлю. Тому що це відвертає увагу від України, забирає ресурси, які потрібні Україні", - зазначив Ходжес.

Військовий вважає, що РФ пов'язана з нападом бойовиків ХАМАС на Ізраїль. "Однозначно, так. Не в сенсі матеріальної підтримки, а в сенсі координації з Іраном. Вигоди для РФ настільки очевидні, а лідери двох країн останнім часом так часто літають між Тегераном і Москвою, що неможливо повірити, що для Кремля це стало несподіванкою", - підкреслив він.

До того ж Ходжес додав, щоросійська влада не засудила цю атаку. "І ми бачили подію в аеропорту в Дагестані. Люди штурмували аеропорт, думаючи, що туди прибули єврейські біженці, і це виглядало як початок погрому. Росія не є другом Ізраїлю", - констатував Ходжес.

Ходжес про війну в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ходжес закликав негайно надати ЗСУ все необхідне озброєння. Потім він заявив, що для повної перемоги над росіянами Україні потрібно звільнити Крим. Він усіляко закликав українських союзників допомогти зброєю, щоб досягти цієї мети. Він зауважував, що звільнення півострова є стратегічно важливим.

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