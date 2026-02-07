Понад 400 дронів та десятки ракет: Повітряні сили розкрили деталі російської атаки

Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури.

У ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабний удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши понад 447 дронів та ракет повітряного, наземного та морського базування.

Як повідомили у Повітряних силах, основними напрямками удару були західні області - Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Зокрема, ворог запустив по Україні:

2 ракети "Циркон"

21 крилату ракету Х-101

16 крилатих ракет "Калібр"

408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 250 із них – "шахеди".

Зазначається, що станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

14 крилатих ракет Х-101;

10 крилатих ракет "Калібр";

382 ворожих БпЛА різних типів.

"Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях", - додали у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні - що відомо

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. За словами міністра, блоки АЕС були розвантажені персоналом. Наразі по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки екстрених відключень.

Також у Київській області зазнали ушкоджень складські приміщення та логістичний центр одного з підприємств.

