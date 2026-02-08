'Тільки Трамп може зупинити війну': Сибіга заявив, що Україна хоче прискорити переговори

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін мають провести особисту зустріч, щоб згодити найскладніші питання мирної угоди.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Reuters. За словами міністра, з 20-пунктного мирного плану, який обговорюють сторони, залишилися невирішеними лише "кілька" питань. Міністр деталізував, що це "найбільш делікатні та складні питання, які необхідно вирішити на рівні лідерів".

Сибіга пояснив, що Україна має намір прискорити переговорний процес, поки американська сторона не перемкнула увагу на внутрішню політику, зокрема на кампанію з проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді.

"Ми маємо імпульс, це правда. Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові пришвидшити їх", - зазначив Сибіга.

Він додав, що це вкрай важливо, оскільки "лише Трамп може зупинити війну" РФ проти України.

Міністр додав, що США підтвердили готовність ратифікувати в Конгресі гарантії безпеки для України. На думку Сибіги, це має бути механізм, подібний до ст. 5 НАТО.

"Особисто я не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців... Ми повинні мати їх поруч – і вони вже беруть участь у цьому процесі. Це величезне досягнення", - висловився міністр.

Сибіга про переговори щодо закінчення війни

Кілька днів тому Сибіга заявляв, що Європа має демонструвати єдину сильну позицію на підтримку України. Єдиним сигналом від європейців до Путіна має бути посилення тиску.

А 27 січня Сибіга, коментуючи переговори в ОАЕ з росіянами, зауважив, що цього разу від них не було чути псевдоісторичних лекцій, навпаки розмови були дуже фокусовані. За його словами, були зустрічі між членами російської та української делегацій.

