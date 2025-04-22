Україна схожа на пацієнта, якому дають ліки, щоб він не помер і міг триматися, вважає Ступак.

Україна поки що не має у своєму розпорядженні достатніх ресурсів, щоб перехопити ініціативу на фронті. Таку думку в інтерв'ю виданню Oboz.ua висловив ексспівробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак, коментуючи слова військового оглядача Ігаля Левіна про те, що країні варто вирватися з формату "пасивної жертви".

"Хочу бути оптимістом, але наразі не бачу такої перспективи. Наведу просту аналогію. Наразі Україна схожа на пацієнта, який лежить у лікарні. Йому дають ліки, щоб він не помер, – дають пігулки, прибирають, приносять поїсти. Але рівно настільки, щоб він міг триматися. Хоча у лікарні на складах є сучасні діагностичні прилади, матеріали, ліки, аби вилікувати пацієнта, але їх не дають, бо така політика лікарні", - сказав він.

За словами Ступака, Україна "не вмирає", завдяки допомозі європейців, які не мають у своєму розпорядженні такого проривного озброєння, як США.

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"Європейцям потрібен час – за моїми розрахунками, 5-7 років, – щоб зробити щось велике та серйозне й замінити американців у озброєнні. Але у нас такого часу немає. А США не хочуть нам давати, саме через політичні мотиви", - зазначив він.

Ступак також вважає, що Кремль, найімовірніше, влаштує, якщо буде узгоджено припинення вогню по лінії розмежування.

"Я думаю так, адже нікому буде запитати Кремль: "Вы же говорили…" Хто відкриє рота, відразу поїде на п’ять років до в’язниці. Сьогодні про США висловлюються як про надійного партнера, а про Європу як про "прихисток нацизму". Тому в будь-який момент росіяни можуть усе перекрутити й сказати: все, не говоримо про Херсон, про Запоріжжя. І ніхто в Росії не відкриє пельку", - зазначив він.

Щодо повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп може покинути переговорний процес щодо України, Ступак додав, що такий сценарій є небажаним, оскільки з Америкою ще можна якось домовитися і зупинити війну, а з європейцями росіяни навіть говорити не хочуть.

"Уявіть собі, що американці виходять з мирного процесу, і не просто виходять, а забирають із собою все, всю допомогу, забороняють використовувати нам те американське озброєння, яке є у нас, танки, авіацію. Скажуть: українці, ми забороняємо це використовувати, а якщо будете, ми накладемо на вас санкції. Таке може бути. Можливий також тиск на французів, на німців, на британців, щоб вони не допомагали Україні озброєнням через погрозу санкціями. Отже, до цього питання треба ставитися дуже обережно", - підсумував Ступак.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трампа пригрозив виходом своєї країни з переговорів щодо миру в Україні, але він припустив, що все ще є шанси домовитися.

За даними ISW, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни найближчим часом. Аналітики нагадали, що очільник Кремля постійно відмовляється від загального припинення вогню, яке запропонували Україна та США. Ба більше, Москва уникає окреслення часових рамок для припинення війни.

Водночас, у Держдепі США оцінили готовність Росії до переговорів з Україною. За словами прессекретарки Державного департаменту Теммі Брюс, слова Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів, є "добрим знаком".

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