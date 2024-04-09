Ймовірно, загарбники змогли зайняти кілька кварталів міста.

Російські окупанти увійшли до міста Красногорівка Донецької області.

Про це повідомляє аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке з посиланням на аналіз відкритих даних, зокрема відеозаписів. Красногорівка знаходиться за 20 км на захід від Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни у місті жило близько 15 000 осіб.

Судячи з кадрів з місця подій, російські війська увійшли туди на бронетехніці з південного сходу з-під Мар'їнки, перетнувши залізничну лінію.

Відео дня

"Поки не з'являться докази зворотного, доводиться припускати, що Росія успішно висадила десятки солдатів на півдні Красногорівки і тепер займає кілька житлових районів на південь і на північ від залізничних шляхів", - пише Рьопке.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за да ними Генштабу, російські окупанти продовжують вести штурмові дії на лінії фронту. Загалом протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Найбльше ворога атакував на двох напрямках. Так, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

У новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) мовиться, що російські окупанти захопили кілька позицій на північ від Авдіївки, але ЗСУ контратакували і повернули деякі з них.

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