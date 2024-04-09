Бої за цей населений пункт фактично почалися ще в серпні 2022 року.

Російські окупаційні війська захопили Первомайське Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Бої за цей населений пункт фактично почалися у серпні 2022-го року. Це село стало однією з найгарячіших точок у війні і коштувало окупантам великої ціни.

"На жаль, не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені. Варто кожному побачити ці кадри, щоб розуміти як там було нашим бійцям", – наголосили в DeepState.

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Зазначається, що до війни у Первомайському проживало понад 2 тисячі людей.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупанти увійшли в Красногорівку Донецької області. Про це повідомляє BILD. Аналітик видання Юліан Рьопке зазначає, що росіяни, ймовірно, змогли зайняти кілька кварталів міста.

Раніше співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий розповів, що росіяни почали зрівнювати Часів Яр із землею. Ворог посилив обстріли міста, зокрема із застосуванням авіації.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, протягом поточної доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень із противником.

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