Вона має бути виділена негайно, щоб реалізувати заходи, намічені на цей рік.

Влада Німеччини схвалить 397 млн євро на військову допомогу Україні. "Зважаючи на постійне погіршення ситуації на фронті, існує серйозний ризик того, що Україна без значно збільшеної матеріальної підтримки може зазнати поразки", - йдеться в листі німецької влади, передає Reuters.

Зокрема, у листі Міністерство фінансів, після запиту Міноборони, просить бюджетний комітет нижньої палати парламенту схвалити додаткову суму.

"Отримана незапланована потреба на суму близько 397 млн євро стала визначеною в останні кілька тижнів і відповідає конституційним і бюджетним вимогам", - йдеться в листі.

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Вона має бути виділена негайно, щоб реалізувати заходи, намічені на цей рік.

Видання зазначило, що у 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро.

Допомога Німеччини Україні

17 серпня стало відомо, що з 2025 року Німеччина скоротить обсяги військової допомоги Україні вдвічі, а з 2027 – вдесятеро. Та війська допомога, яка вже була затверджена, попаде Україні, але будь-які додаткові заявки від Міністерства оборони затверджувати не будуть. За даними німецьких ЗМІ, буцімто це було прохання безпосередньо канцлера Олафа Шольца.

Таким чином, на 2025 рік Німеччина запланувала направити на допомогу Україні 4 млрд євро, на 2026 рік заплановано лише 3 млрд євро, а на 2027 та 2028 роки – по півмільярда євро.

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