За оцінками Пентагону, зараз на цьому напрямку діє близько 10 тисяч українських військових.

Аби витіснити українську армію з території Курської області росіянам знадобиться щонайменше 50 тисяч солдатів. Таких резервів агресор наразі не має, пише The New York Times.

За оцінками Пентагону, Генштаб ЗСУ задіяв у Курській операції близько 10 тисяч солдатів. Чим більшу територію зрештою вдастся взяти під контроль українцям, тим важче її буде обороняти. Але для Росії спроба вибити ЗСУ теж буде викликом.

Американські чиновники вважають, що Росія потребуватиме від 15 до 20 бригад, або щонайменше 50 000 військових, щоб відтіснити українців з російської території. Однак зараз у Кремля "немає навіть близько" такої кількості сил на Курському напрямку.

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Зазначається, що наразі російське командування направило до Курська в основному резервні підрозділи та війська з тих районів на фронті в Україні, які не є частиною основного російського наступу на місто Покровськ.

Курська операція: останні новини

Як писав УНІАН, українська сторона, можливо, спробує розширити підконтрольну їй територію в Росії, і тому не створює оборонних споруд у Курській області. Таку оцінку посадовців Пентагону публікує The New York Times.

Американський канал CNN вважає, що вторгнення ЗСУ в Росію є зухвалим сигналом Заходу: Україна може змінити хід війни. Курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, пише видання.

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