РФ зазнала рекордних добових втрат з початку війни: розвідка Британії розкрила деталі

Загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб.

На війні проти України 27 вересня російські окупанти зазнали рекордних добових втрат з початку війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки. Аналітики зазначили, що в той день окупанти втратили 2090 осіб вбитими та пораненими. "Це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни", - констатували аналітики Міноборони Великої Британії.

Вони зазначили, що загалом це лише четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували 2000 осіб. Три попередні рекорди було зафіксовано ще у 2024 році.

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Британські аналітики акцентували, що рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа й зумовлений тим, що Кремль продовжує намагатися наступати в районі "поясу фортець" в Донецькій області, зокрема в районі Добропілля.

Війна в Україні: новини

ЗСУ відтіснили окупантів на ключовій ділянці східного фронту та взяли в полон понад 250 російських солдатів.

28 вересня стало відомо, що Сили оборони звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку.

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