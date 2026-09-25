Кремль бреше про оточення Добропілля, щоб відвернути увагу від важливого успіху ЗСУ, – ISW

За даними ISW, найближча територія, яку контролюють російські війська, розташована за 10,2 км від південно-східної околиці Добропілля.

Міністерство оборони Росії продовжує безпідставно заявляти про оточення Добропілля в Донецькій області російськими військами, щоб створити враження про крах української оборони. Однак ці заяви не відповідають дійсності, а є частиною російської пропаганди й покликані відвернути увагу від успіхів українських Сил оборони на Добропільському напрямку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Так, 24 вересня МО РФ опублікувало карту, яка нібито демонструє оточення українських сил у Добропіллі російським угрупованням військ "Центр". У відомстві стверджували, що повне захоплення Добропілля створить загрозу для ключових українських ліній постачання, що пролягають із Дніпропетровської області в напрямку "поясу фортець".

При цьому в ISW наголошують, що на карті показано значне просування російських військ, яке не відповідає фактичній присутності російських сил у цьому районі, особливо на північ від Добропілля.

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Як зазначають аналітики, протягом останніх тижнів не надходило жодних свідчень з поля бою, що вказували б на значне просування російських військ у бік Добропілля або в його околицях. ISW не виявив жодних доказів, що підтверджують цей факт, а нещодавні повідомлення української сторони також спростовують заяви РФ.

"Навпаки, відомості, якими володіє ISW, дають підстави зробити висновок, що найближча територія, контрольована російськими військами, знаходиться за 10,2 км від південно-східної околиці Добропілля. 19 та 20 вересня ISW фіксував активність російських диверсійно-розвідувальних груп на схід та північний схід від Доброполля, однак, за оцінками аналітиків, закріпитися на цих позиціях їм не вдалося", – йдеться у звіті.

При цьому аналітики стверджують, що неодноразові заяви Росії про оточення Доброполля покликані відвернути увагу від того факту, що за останні місяці Україна ліквідувала російський виступ на північ від Лимана.

"Це, ймовірно, змусило російське командування переглянути більш масштабні плани, які передбачали використання наступальних дій на Лиманському та Добропільському напрямках для здійснення широкого охоплення "поясу фортець" та всієї Донецької області", – підсумовують аналітики.

Ситуація в районі Добропілля

У 1-му корпусі Національної гвардії "Азов" розповіли, що ЗСУ зірвали плани Росії щодо оточення Добропілля та Дружківки. За словами військових, окупанти намагалися провести одразу дві наступальні операції з метою оточення Сил оборони в районах цих населених пунктів. Однак українські захисники контратакували, і росіяни не реалізували свій задум.

ЗМІ писали, що росіяни проникають у Добропілля, і якщо ця тенденція до інфільтрації посилюватиметься, то проблема може стати критичною.

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