Україна відвоювала позиції на одному з ключових напрямків фронту, - DeepState

Водночас РФ також мала просування на важливому напрямку.

Сили оборони відновили контроль поблизу Калинового. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Калинове розташоване в районі Купʼянська, на південь від Западного, про звільнення якого аналітики повідомляли раніше. Згідно мапи, Сили оборони просунулися в сірій зоні, а її, відповідно, посунули далі на схід ближче до річки Оскіл.

Водночас експерти повідомляють про просування РФ одразу неподалік двох населених пунктів – Василівки та Шевченка. Обидва населені пункти розташовані на південь від Добропілля, звідки РФ намагається рухатися в бік важливого оборонного центру українських захисників.

Відео дня

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Нагадаємо, 28 вересня експерти DeepState повідомили про нові результати української операції "Вівальді". За їхніми даними, Сили оборони звільнили ще три населені пункти в районі Лиману – Рідкодуб, Нове та Катеринівку.

У Третьому армійському корпусі, який відповідає за цю операцію, повідомили, що лише за останній час українські бійці взяли в полон понад 250 російських окупантів в результаті цієї операції. Загалом з початку операції Сили оборони вже звільнили 176 кв км української землі.

Як зазначав ветеран російсько-української війни Євген Дикий, під час цієї операції Сили оборони не використовують класичні штурми. За його словами, йдеться про максимальне залучення БПЛА, завдяки яким вдається змусити РФ відійти з позицій. Після чого на них заходять Сили оборони, які зачищають населені пункти від окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: