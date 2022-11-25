Активних дій ворога щодо українських військ не спостерігається.

На Херсонщині російські окупанти не йдуть в наступ, а готуються до оборони та обстрілюють населені пункти регіону.

Про це повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обстановка у Херсонській області залишається стабільною, активних дій ворога щодо наших військ не спостерігається. Ворог не йде в наступ, ворог готується до оборони. Але на даний час продовжуються обстріли військових об’єктів, позицій, цивільних міст і цивільної інфраструктури з боку ворога", - сказав Єрін.

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За його словами, обстріляне було як місто Херсон, так і інші населені пункти в Херсонській області.

Війна в Україні: ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, 24 листопада російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини.

У Херсоні ворог поцілив у приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи та газові труби.

Також ворог обстріляв населені пункти Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка Херсонського району.

Крім того, окупанти обстріляли Берислав, пошкоджено приватні будинки.

У результаті обстрілів російськими окупантами Херсонської області 24 листопада загинуло 10 людей, 54 було поранено.

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