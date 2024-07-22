Окупанти переважно застосовують різні гармати, наприклад, Д-20, Д-30, "Рапіри".

Близько місяця у зоні відповідальності Луганського прикордонного загону не помічають броньованої техніки російських окупантів. Про це заявив прес-офіцер загону Віктор Пономарьов в ефірі День.LIVE

"Можу сказати, що в нашій зоні відповідальності вже близько місяця ми не помічаємо якоїсь важкої броньованої техніки. Зокрема, на нашому напрямку це пов'язано з тим, що відбувся достатньо великий штурм із застосуванням близько десяти одиниць техніки. І він був успішно відбитий нашими хлопцями. Після цього, в принципі, настало, так би мовити затишшя, посилилися саме піхотні штурми. Техніка, якщо ми говоримо про те, що вони реально застосовують на фронті, то це переважно всілякі гармати, наприклад, Д-20, Д-30, "Рапіри", а саме броньованої техніки немає", – заявив прес-офіцер.

Він також зазначив, що українські сили активно працюють з FPV-дронами, знищуючи техніку в тилу ворога, щоб не дозволити йому відчувати себе у безпеці навіть там.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня стало відомо, що російські окупанти перекинули додаткові штурмові групи з морпіхів Тихоокеанського флоту в район населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області для підготовки до наступу.

Також відбувається перегрупування і ротація росіян у районі Вовчанська, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він уточнив, що в район Глибокого окупанти перемістили додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту і 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Волошин додав, що в цьому районі окупанти використовують дрони для дистанційного мінування місцевості. А на території населеного пункту Муром у РФ було зафіксовано прибуття додаткової живої сили зі складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії, щоб поповнити поточний некомплект особового складу, пояснив Волошин.

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