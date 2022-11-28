На напрямку Сватово-Кремінна ворог звозить дуже багато особового складу.

Українські військові на Луганщині вчергове відбивають атаки окупантів на Білогорівку, а на напрямку Сватово-Кремінна росіяни стоять в обороні.

"В нас традиційно важко, тому що коли брати з боку Білогорівки, то наші захисники вже не перший тиждень цілодобово відбивають наступи російсько-окупаційних військ. А що стосується Сватово-Кремінної, то тут все ж таки більш в обороні росіяни, наші просуваються, але потроху. Кожен метр Луганщини дається дуже важко, досі погода нам не сприяє, земля дуже в'язка і техніка не може пройти, то ж чекаємо на морози", - повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, росіяни туди звозять дуже багато особового складу.

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"Там і кадирівці, і з Херсонського напрямку частину перекинули, є мобілізовані на тимчасово окупованій Луганській області, є мобілізовані з Росії, є зеки - кого там тільки немає", - зазначив Гайдай.

Він розповів, що окупанти завозять сотні вантажівок з будівельними матеріалами.

"Це і дошки, і кругляк, і ті трикутники "зуби дракона", вони риють окопи, заливають бліндажі бетоном, дуже потужно готуються до оборони", - сказав глава ОВА.

Що стосується можливості росіян іти в наступ на тому напрямку, за його словами, таке бажання в них є.

"Але так, як влучно відпрацьовують артилеристи, так, як діють наші військові, то це трохи зриває їм плани, і якогось повномасштабного наступу у них не виходить", - додав Гайдай.

Ситуація в Луганській області під час війни з Росією - найважливіші новини

Армія України почали активно контрнаступати наприкінці літа на низці напрямків. Станом на 14 листопада в Луганській області деокуповано 12 населених пунктів.

23 листопада в Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що на захопленій частині регіону у деяких населених пунктах супротивник "мобілізував" майже всіх чоловіків. В ОВА також поділилися, що противник втратив "козир".

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