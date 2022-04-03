На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі.

Російські окупанти ймовірно відмовились від наступу на Сіверському і частково на Слобожанському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. У зв’язку з початком відведення підрозділів збройних сил Російської Федерації з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. "Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, прикордонниками Республіки Білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до Республіки Білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно", - зазначається у повідомленні.

При цьому, на Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

Разом з тим, через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

Водночас, на Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

"Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій. Воєнні злочини не мають строку давності, тому правосуддя невідворотне", - наголошують у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти на сході кинули вцілілу техніку і зброю при втечі від українських захисників.