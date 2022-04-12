Окрім того, РФ планує запустити інформаційну кампанію про здачу українських солдатів у полон разом зі зброєю від союзників.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди Росії за 11 квітня.

Добірку опубліковано в Telegram-каналі.

Зокрема, один з представників РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія передала ООН інформацію "про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії РФ".

"Застерігаємо: це - маніпуляція", - кажуть в Центрі протидії дезінформації.

Окрім того, зазначається, що попри офіційну заяву прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, пропаганда Росії продовжує поширювати інформацію щодо знищення словацьких ЗРК С-300.

"Водночас ворог планує до запуску кампанію про здачу українських солдатів у полон разом зі зброєю від союзників. Застерігаємо: це - фейк", - попереджають в Центрі.

До того ж Міноборони РФ заявляє, що "українські бойовики катують мирних жителів Слов'янська, приводом для чого є проросійські погляди людей". Також ворог зазначає, що "жителі міста вважаються ненадійними в політичному плані". У Центрі протидії дезінформації стверджують, що це також фейки.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Росія заявила, що застосувала крилаті ракети для знищення зенітно-ракетних комплексів С-300, поставлених Україні "однією європейською державою". Країну росіяни не називали, проте напередодні Словаччина публічно повідомляла, що поставила ЗСУ ППО С-300. Своєю чергою прем'єр Словаччини Едуард Хегер поширену Росією інформацію спростував.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Російська Федерація розпочинає так звану "фейкову операцію" про зброю, яку Україні передають союзники. Зокрема, плануються фейки про здачу в полон військових зі зброєю від союзників України.

Вас також можуть зацікавити новини: