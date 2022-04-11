Росія не вперше поширює фейки про нібито знищення військових потужностей України.

Словаччина спростувала вкид Міноборони РФ про нібито знищення поставлених Україні зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це у Twitter повідомив прем’єр Словаччини Едуард Хегер.

У понеділок Росія заявила, що застосувала крилаті ракети для знищення зенітно-ракетних комплексів С-300, поставлених Україні "однією європейською державою".

Країну росіяни не називали, проте напередодні Словаччина публічно повідомляла, що поставила ЗСУ ППО С-300.

Своєю чергою, прем’єр Словаччини Едуард Хегер поширену Росією інформацію спростував.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що система оборони С-300 в Україні була знищена. Це брехня. Офіційно підтверджено", - зазначив Хегер.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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