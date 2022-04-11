Раніше з'явився фейк про нібито знищення переданої Україні пускової установки системи С-300, яку передала Словаччина.

Російська Федерація розпочинає так звану "фейкову операцію" про зброю, яку Україні передають союзники. Зокрема, фейки про здачу в полон військових зі зброєю від союзників України.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрія Єрмака в телеграмі.

"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше з'явився фейк про нібито знищення переданої Україні пускової установки системи С-300, яку передала Словаччина, однак цю інформацію спростував словацький прем'єр Едуард Хегер.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу налаштовані допомагати більше Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

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