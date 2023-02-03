Польські дипломати не приховують, що їхнє завдання – домогтися повної військової перемоги України.

Тривалий мир на сході Європи можливий тільки в разі військової перемоги України над Росією. А ось сценарій, де Кремлю дозволять "зберегти обличчя", буде найгіршим. Таку думку висловив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський в ефірі RMF FM.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що Варшава домагається такого результату війни, при якому Росія вийде з війни проти України "переможеною, абсолютно розгубленою" і буде притягнута до відповідальності за агресію.

Відео дня

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається", – вважає Яблонський.

Як Макрон пропонував зберегти обличчя Путіну

Навесні 2022 року, коли Росія вже відступила з півночі України, але продовжувала наступати на Донбасі, президент Франції Еммануель Макрон пропонував такий варіант мирного договору, який би дозволив "зберегти обличчя" Путіну.

Ідеї Макрона викликали невдоволення не тільки в Україні, а й в інших країнах колишнього соцтабору, добре знайомих з особливостями зовнішньої політики Москви. При цьому політики з Польщі та Чехії нагадали Заходу, чим закінчилися спроби "зберегти обличчя" Гітлеру.

Під кінець року навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц, відомий своєю обережною політикою щодо РФ, визнав, що правильним результатом війни буде повна перемога України.

Вас також можуть зацікавити новини: