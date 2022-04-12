Деяких громадян України відправляють за 8,8 тисяч кілометрів від дому.

Незаконно депортованих українців відправляють в найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять в Сибір, Чечню, на Далекий Схід і Північний Кавказ.

Даними про це поділилося видання The Independent з посиланням на офіційні документи Кремля.

Журналісти порталу отримали доступ до указу російської влади про примусове переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей. Деяких з них відправили за 5500 миль (8850 кілометрів) від дому.

"В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян в "суб'єктів Російської Федерації" і попросила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб", — сказано в матеріалі The Independent.

Для українців виділили 11 398 місць у Сибіру, 7 218 — на Далекому Сході, 7 023 — на Північному Кавказі. У число інших регіонів, куди відправляють наших громадян, входять Чечня, Інгушетія і Дагестан.

Нагадаємо, 100 тисяч осіб, про яких йдеться в указі Кремля — це лише частина примусово депортованих українців. Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, з території Луганщини та Донеччини в РФ вивезли вже 700 тисяч громадян України.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: