Незаконно депортованих українців відправляють в найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять в Сибір, Чечню, на Далекий Схід і Північний Кавказ.
Даними про це поділилося видання The Independent з посиланням на офіційні документи Кремля.
Журналісти порталу отримали доступ до указу російської влади про примусове переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей. Деяких з них відправили за 5500 миль (8850 кілометрів) від дому.
"В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян в "суб'єктів Російської Федерації" і попросила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб", — сказано в матеріалі The Independent.
Для українців виділили 11 398 місць у Сибіру, 7 218 — на Далекому Сході, 7 023 — на Північному Кавказі. У число інших регіонів, куди відправляють наших громадян, входять Чечня, Інгушетія і Дагестан.
Нагадаємо, 100 тисяч осіб, про яких йдеться в указі Кремля — це лише частина примусово депортованих українців. Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, з території Луганщини та Донеччини в РФ вивезли вже 700 тисяч громадян України.
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