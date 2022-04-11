В окупованих частинах міста наразі триває "жорстка зачистка мирних жителів, яка проводиться за сприяння місцевих колаборантів".

На сьогодні підтверджено дані про 33 тисячі маріупольців, яких примусово вивезли до Росії та тимчасово окупованих районів Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що рівень терору російськими окупантами Маріуполя б'є всі нацистські рекорди.

"На сьогодні, за інформацією мерії міста, підтверджено дані про 33 тисячі містян, яких було примусово депортовано до РФ та тимчасово окупованих районів Донецької області. При цьому ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, рапортують про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. З Маріуполя за період війни вивезено 134 тисячі людей", - мовиться у дописі.

В окупованих частинах міста наразі триває "жорстка зачистка мирних жителів, яка проводиться за сприяння місцевих колаборантів", наголосила Денісова. Саме вони, підкреслила омбудсмен, "передають окупантам дані маріупольців, зокрема працівників державних установ та правоохоронних органів".

"Свідки повідомляють, що рашистські гвардійці та "кадирівці" проводять незаконні арешти, затриманих піддають тортурам та страчують за будь-який прояв проукраїнської позиції. Частина містян потрапляє до фільтраційних таборів, зараз там перебувають близько 10 тисяч осіб. Процедури проходять повільно, адже ворог зацікавлений у прикритті своїх позицій живою силою – мирними маріупольцями", - наголосила Денісова.

Також не припиняються обстріли залишків житлових кварталів, у місті не вщухають пожежі.

"Дії рашистської армії в Маріуполі – це акт геноциду українського народу, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Уповноважена.

Раніше Денісова сповіщала, що у Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду городян на територію Росії, де нібито буде створено сприятливі та гостинні умови.

"Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, 18 лютого ватажки "ЛДНР" під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку Збройних сил України оголосили про так звану евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, до Росії. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

Після початку повномасштабного вторгнення також фіксували інциденти, коли російські окупанти перешкоджали евакуації громадян з захоплених територій та місць, де тривають бої, в Україну. Натомість їх примусово перевозили в "ЛДНР", Крим та Росію.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що українських дітей, які вивезені на територію так званих "ДНР", "ЛНР" та в Росію, планують роздавати російським родинам. Влада РФ вже працює над спрощенням процесу усиновлення.

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