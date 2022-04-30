Удари не наносяться день в день. Вони плануються росіянами заздалегідь. У РФ, можливо, існує таблиця планових цілей.

Ракетний обстріл Києва, який стався 28 квітня під час візиту в Україну Генсека ООН, міг бути спланований заздалегідь.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Удари не наносяться день у день. Вони плануються росіянами заздалегідь. У РФ, можливо, існує таблиця планових цілей. Те, що на момент прильоту в Києві перебував представник ООН, може бути збігом", - сказав експерт.

Однак, Жирохов не виключає, що обстріл міг бути політичним рішенням.

"З іншого боку, цілком ймовірно, цей обстріл міг бути і політичним рішенням. Але якби росіяни хотіли зробити що-небудь дійсно показове, чому не обстріляли, наприклад, будівлю Міністерства оборони?",- сказав експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

28 квітня Росія обстріляла ракетами багатоквартирний будинок в центрі Києва. Росія обстріляла українську столицю під час візиту до Києва Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша.

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