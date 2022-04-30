Ракетний обстріл Києва, який стався 28 квітня під час візиту в Україну Генсека ООН, міг бути спланований заздалегідь.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.
"Удари не наносяться день у день. Вони плануються росіянами заздалегідь. У РФ, можливо, існує таблиця планових цілей. Те, що на момент прильоту в Києві перебував представник ООН, може бути збігом", - сказав експерт.
Однак, Жирохов не виключає, що обстріл міг бути політичним рішенням.
"З іншого боку, цілком ймовірно, цей обстріл міг бути і політичним рішенням. Але якби росіяни хотіли зробити що-небудь дійсно показове, чому не обстріляли, наприклад, будівлю Міністерства оборони?",- сказав експерт.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 28 квітня Росія обстріляла ракетами багатоквартирний будинок в центрі Києва. Росія обстріляла українську столицю під час візиту до Києва Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша.
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