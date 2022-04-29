Напередодні росіяни обстріляли ракетами українську столицю.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими окупантами загинула продюсерка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Ракета влучила в будинок, у якому вона проживала, тіло жінки виявили сьогодні.

Про це повідомили колеги загиблої.

У редакції розповіли, що Віра Гирич почала працювати в київському бюро "Радіо Свобода" з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

Колега журналістки Олександр Демченко оприлюднив фото розбитої машини загиблої, яке стоїть біля її обстріляного будинку.

"Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", - написав він.

Нові ракетні удари по Києву: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у МВС повідомили про нові потужні вибухи в Києві. Згодом стало відомо, що окупанти ракетами влучили у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі.

Росія вразила Київ крилатими ракетами саме під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша. Радник керівника офісу президента Олексій Арестович прокоментував чергову атаку окупантів та зазначив, що "ескалація пішла по найгіршому варіанту". В ЄС також шоковані ударами РФ по Києву, де були генсек ООН і прем’єр Болгарії.

За останніми даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо дістали поранення.