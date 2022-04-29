Середній вік окупантів у Бучі - 20-25 років.

Окупація ворожими військами Бучі проходила в кілька етапів. Першими в Бучу зайшли росіяни, за ними - буряти.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів волонтер Сергій Петренко, який перебував у Бучі з моменту вторгнення і потрапив у полон до окупантів.

"Можу сказати тільки, що першими в Бучу зайшли росіяни. Потім були буряти. Поводилися по-різному, між собою не контактували і як мені здалося, росіяни бояться бурятів. Якщо коротко, то росіяни пили й грабували, а буряти – пили й вбивали", - сказав волонтер.

За словами Петренка, середній вік окупантів у Бучі - 20-25 років.

"Середній вік і тих і інших (у росіян і бурятів – ред.) від 20 до 25 років. Були, звичайно й дорослі мужики, але переважно це зовсім зелені пацани. Росіяни мародерствували. Виносили все, що могли з магазинів, грабували квартири. Якщо мешканці не поїхали й відкривали двері – брали все, що сподобалося і йшли. А ось, якщо мешканців не було - ламали двері та виносили все під чисту. Алкоголь виносили ящиками й пили все підряд. Мобілки, гроші, техніку, одяг, все це крали ящиками та мішками", - сказав волонтер.

Водночас він зазначив, що окупанти боялися потрапити на відео.

"Вони дуже боялися, що хтось зніме їх на мобілку, кудись викладе відео, тому телефони у людей забирали відразу", - здавав волонтер.

Петренко також зазначив той факт, що окупанти боялися побутової техніки, оскільки просто не розуміли для чого вона.

"Ще цікавий момент: вони панічно шарахалися від будь-якої побутової техніки. Запам'яталося, як вони кидалися на розподільні щитки на парканах, оскільки думали, що це передавальна станція. Вони не розуміли, що таке двоконтурний котел. Люди намагалися їм пояснити, що це для того, щоб в будинку було опалення, а вони дивляться і не розуміють", - підкреслив волонтер.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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