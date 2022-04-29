Масові вбивства та зґвалтування людей у Бучі – це справа рук бурятів.

Окупували Бучу угруповання бурятів і росіян абсолютно по-різному поводилися з місцевим населенням. І ті, і інші пили, проте саме буряти відрізнялися особливою жорстокістю.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів волонтер Сергій Петренко, який перебував у Бучі з моменту вторгнення і потрапив у полон до окупантів.

"Буряти - це вже інша історія. Вони пили, але сп'яніння штовхало їх не на п'яні сльози, воно штовхало їх звести курок. Вони вбивали. Жорстоко, без причини. Просто тому, що можуть. Просто тому, що у них в руках є зброя і вони розуміють, що саме зараз, в цю хвилину у них перевага над вами", - сказав волонтер.

Він також зазначив, що масові вбивства та зґвалтування людей у Бучі – це справа рук бурятів.

"Вони розстрілювали людей на вулицях, брали в полон, ґвалтували чоловіків. Все це робили саме буряти. Це просто хворі люди. З ними не можна говорити, це неможливо. Вони в кожному бачать терориста і вбивають не вагаючись. Всі цивільні ходили по Бучі з білими пов'язками на рукавах, але їх все одно розстрілювали", - каже волонтер.

Разом з тим, він зазначає, що всі звірства окупанти здійснювали без вживання наркотиків, тобто чудово усвідомлювали, що вони роблять.

"Я не бачив наркотики й мені не здалося, що хтось під кайфом. Швидше ні, ніж так. Їм дають добро на вседозволеність і мародерство, а роздобути алкоголь, розкрадаючи квартири та магазини, набагато легше, ніж роздобути наркоту. Думаю, що наркоти там не було. Для звірств їм цілком вистачало власної тупості та алкоголю", - зазначив волонтер.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку та навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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