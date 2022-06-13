Загарбники отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

Російські окупанти продовжують використовувати фосфорні бомби на сході України.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

"Фосфором палять. З нашого боку в х**лячу сторону полетів фосфор", – розповідає матері окупант.

Також у розмові він зізнався, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

"Буде з машини друшляк", – каже окупант.

У відповідь матір зітхає, але вбивство цивільних людей виправдовує фразою "не судилося".

У СБУ нагадали, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції, а вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

"Усі перехоплення та зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним", - повідомили там.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти обстріляли з систем "Ураган" Зеленодольськ на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені місцеві жителі.

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