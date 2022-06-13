Також вночі ворог вдарив по селу Велика Костромка, але там постраждалих немає.

Російські окупанти обстріляли з систем "Ураган" Зеленодольськ на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені місцеві жителі.

Про це сьогодні повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надважка ніч у Криворізькому районі. Вчора пізно ввечері під ворожий обстріл "Ураганами" знову потрапив Зеленодольськ. Окупанти поцілили по житловим багатоповерхівкам, влучили в квартиру. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула. Є поранені, серед яких – три жінки та двоє чоловіків", - зазначив Лукашук.

За його інформацією, постраждалих шпиталізували.

"Також вночі окупанти знову вдарили по Великій Костромці. Поцілили в житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Зачепило і лінії електро- та газопостачання. Постраждалих немає", - повідомив голова ДОР.

За словами Лукашука, в інших громадах області ситуація наразі контрольована. Попри ворожі обстріли українські захисники міцно тримають оборону.

Як повідомляв УНІАН, окупанти також завдали авіаудару по місту Бахмут на Донеччині.