Через обстріли ворогів пологи там приймалися у підвальному приміщенні.

Російські окупанти артобстрілами зруйнували вщент пологовий стаціонар в м.Рубіжне Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російсько-окупаційні війська обстріляли Рубіжанську міську багатопрофільну лікарню: пологовий стаціонар зруйнований вщент", - написав він у Facebook.

За його словами, тепер у Луганській області стало менше на один пологовий стаціонар.

"Останні пологи там відбулися 11 березня о 23:23 у підвальному приміщенні під час потужного обстрілу. Народилась гарна та здорова дівчинка Василіска, яка разом з мамою так весь час і перебувала під доглядом медичних працівників у підвальному приміщенні. Адже підіймати їх на поверхню немає вже куди. Ще одну вагітну жінку, яка перебувала під наглядом фахівців, довелось евакуювати до найближчого пологового будинку у м. Бахмут", - додав Гайдай.

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