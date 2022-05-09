Противник наростив вогневий вплив та намагається прорвати оборону українських захисників.

Російські окупанти готуються до наступу в напрямку Сіверська, Словʼянська, Лисичанська та Авдіївки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначають, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

"На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття від контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів наших військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи республіки Білорусь продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території Російської Федерації у Білгородській області до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ЗСУ розкрив ворожі втрати на Донбасі за добу. Відбито 6 ворожих атак, знищено 20 танків та 28 одиниць бойової броньованої техніки противника.

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