Наразі РФ намагається штурмувати позиції Сил оборони, використовуючи малі піхотні групи чи маневрену техніку.

Російські окупанти не припиняють спроб прорвати лінію Сил оборони України на Бахмутському напрямку, повідомив в ефірі "Київ 24" командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр Микола Зінько.

"На Бахмутському напрямку, як і на всьому фронті, у нас ситуація напружена. Досить важка, але стабільна. Ми стоїмо на тих же рубежах, на яких стояли й місяць і два тому. Немає в нас провалу жодного чи відступу. Наразі вдається утримувати і ефективно знищувати велику кількість ворогів, техніки. На найближчий час перспектива така ж, як і зараз. Ворог не змінює тактику, продовжує рухатися малими групами, щоб десь просочитися між наших порядків. На щастя, ми їх усіх виявляємо, знищуємо", – розповів Зінько.

Він додав, що наразі окупанти намагаються менше використовувати броньовану техніку на кшталт танків чи БМП:

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"У них є більший шанс добігти до позицій. Оскільки техніка, яка їде – вон їде переважно в один кінець і залишається на полі бою. Тому ворог використовує піхотні порядки. Або приїжджають на різних багі чи мотоциклах. Вони швидші, маневреніші. Однак і їх нам вдається знищити"

Натомість ворог застосовує тактику малих штурмових груп.

За словами військового, наразі як Україна, так і Росія намагаються пропрацьовувати нові тактики, аби збільшувати маневрування. Однак, за словами Зінька, незабаром це може змінитися.

"На цей час це ще можливо. За декілька тижнів, півтора місяця, усе залежить від погоди, така техніка не зможе проїжджати. Болота Донбасу зв'яжуть фронт. І він буде менш маневреним", – пояснив Зінько.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними джерел УНІАН, у ніч на 29 вересня Сили оборони України ударили безпілотниками по арсеналу зберігання ракет у Волгоградській області. Для атаки було застосовано 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва.

Журналісти Forbes проаналізували кількість військ, які РФ тримала в Курській області напередодні початку української операції. За даними журналістів, на той момент окупанти утримували там сотні одиниць техніки. Однак це не допомогло їм стримати український наступ.

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