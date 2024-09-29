Росіяни мали вогневу міць, щоб захистити Курськ, але не мали розуму чи координації.

За день до вторгнення ЗСУ на Курщину місцевий гарнізон росіян мав 18 реактивних систем залпового вогню БМ-21, 98 одиниць артилерії та 71 міномет, однак це їм не допомогло.

"Це багато. Вогнева міць була на російському боці", — зазначив український оператор безпілотника Крігсфоршер, якого цитує Forbes

Ця кількість артилерії, належним чином розгорнута проти українських військ могла мати вирішальне значення для росіян. За умов хорошої координації, вони могли б зробити будь-який прорив практично неможливим.

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Однак ворог не розгорнув належним чином артилерію. Головним недоліком виявилась погана розвідка росіян і впевненість, що ЗСУ ніколи не атакуватимуть на цій ділянці.

Депутат російського парламенту Андрій Гурульов визнав, що у їхньої армії не було власних розвідувальних засобів. При цьому пускові установки, гармати та міномети не були прицілені для бомбардування найімовірніших шляхів вторгнення, не кажучи вже про перенацілення на українські війська, які просувалися. В результаті ЗСУ рухалися швидше, ніж могла адаптуватися погано підготовлена ​​російська артилерія.

Як додається, російській артилерії також завадила потужна робота українського РЕБу - ЗСУ глушили радіозв'язок і ефективно використовували власну артилерію та БПЛА. Активно використовувались високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва.

"У перші години та дні наступу на Курську вони змогли проникнути глибоко на територію Росії. У багатьох випадках вони не гаяли часу на ураження російських окопів та інших підготовлених бойових позицій; вони просто об’їхали їх. Безперешкодні сухопутні шляхи дозволили Україні просунутися на кілометри за лічені години", — дивувались Майкл Вайс та аналітик Джеймс Раштон у своїй статті у журналі New Lines на початку серпневого вторгнення.

Вже у перші дні поле бою на Курщині перетворилось на купу невеликих рухливих позицій, що ускладнювало бомбардування противника без ураження власних військ.

"Коротше кажучи, росіяни мали вогневу міць, щоб захистити Курськ, але не мали розуму чи координації. Українці, до їх честі, відмахнулися від очевидної артилерійської переваги Росії в Курську, правильно припустивши, що спантеличені артилеристи є марними артилеристами... Можна з упевненістю припустити, що російська артилерія в Курську зараз правильно націлена та скоординована. Якщо українці збираються повторити свій успіх під Курськом з початку серпня і знову виступити проти погано підготовленої артилерії, їм доведеться зробити це десь, крім Курська", - додали у Forbes.

Курська операція - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області вже показала певні результати - сповільнила окупантів і змусила їх перекинути близько 40 тис. солдатів.

"Тобто ми тепер показуємо, що також можемо і вміємо йти в атаку. Нехай ворог нас боїться, а не ми його. Було швидке просування, бо для ворога операція стала несподіванкою, він не очікував, що війна перейде на їхню територію. Можу лише висловити свою особисту думку: Курська область – це тільки маленький початок нашої майбутньої перемоги" - сказав Герой України, командир зенітників Ярослав Мельник.

Контрнаступ російських військ у Курській області обернувся провалом, пише BILD.

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