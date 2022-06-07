Окупанти вимагають презервативи від водіїв на блопосту / ілюстрація t.me/DPSUkr

Російські окупанти на блокпостах поблизу окупованого Мелітополя зажадали від перевізника, який евакуйовує людей та перевозить товари, привезти їм презервативи та пельмені.

Про це повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

За словами водія, окупанти стоять на блокпостах "брудні, смердючі та у дірявій формі". За безперешкодний проїзд загарбники у Василівці попросили привезти пельмені та презервативи.

"Так ось під Василівкою у мене, як завжди, перевірили документи, оглянули машину. Один солдат дістав 1000 грн. Попросив на зворотному шляху купити пельмені найдорожчі і "презики". Довелося взяти! Відмовляти не можна, інакше вони з тебе самого зроблять пельмені. Брудні стоять, смердючі, голодні. Форма взагалі у дірках", – згадує чоловік.

Крім того, окупанти нагадали, що решту з 1000 грн їм необхідно повернути на зворотному шляху.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти випрошували невеликі суми та цигарки у мешканців окупованого Мелітополя, які виїжджають на вільну від загарбників територію Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: