Російські окупанти на блокпостах поблизу окупованого Мелітополя зажадали від перевізника, який евакуйовує людей та перевозить товари, привезти їм презервативи та пельмені.
Про це повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.
За словами водія, окупанти стоять на блокпостах "брудні, смердючі та у дірявій формі". За безперешкодний проїзд загарбники у Василівці попросили привезти пельмені та презервативи.
"Так ось під Василівкою у мене, як завжди, перевірили документи, оглянули машину. Один солдат дістав 1000 грн. Попросив на зворотному шляху купити пельмені найдорожчі і "презики". Довелося взяти! Відмовляти не можна, інакше вони з тебе самого зроблять пельмені. Брудні стоять, смердючі, голодні. Форма взагалі у дірках", – згадує чоловік.
Крім того, окупанти нагадали, що решту з 1000 грн їм необхідно повернути на зворотному шляху.
Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти випрошували невеликі суми та цигарки у мешканців окупованого Мелітополя, які виїжджають на вільну від загарбників територію Запорізької області.