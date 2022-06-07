При цьому російські загарбники розраховуються із перевізниками українськими гривнями.

Російські окупанти на блокпостах поблизу окупованого Мелітополя зажадали від перевізника, який евакуйовує людей та перевозить товари, привезти їм презервативи та пельмені.

Про це повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

За словами водія, окупанти стоять на блокпостах "брудні, смердючі та у дірявій формі". За безперешкодний проїзд загарбники у Василівці попросили привезти пельмені та презервативи.

"Так ось під Василівкою у мене, як завжди, перевірили документи, оглянули машину. Один солдат дістав 1000 грн. Попросив на зворотному шляху купити пельмені найдорожчі і "презики". Довелося взяти! Відмовляти не можна, інакше вони з тебе самого зроблять пельмені. Брудні стоять, смердючі, голодні. Форма взагалі у дірках", – згадує чоловік.

Крім того, окупанти нагадали, що решту з 1000 грн їм необхідно повернути на зворотному шляху.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти випрошували невеликі суми та цигарки у мешканців окупованого Мелітополя, які виїжджають на вільну від загарбників територію Запорізької області.

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