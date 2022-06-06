За свідченнями очевидців, деякі загарбники просили гроші в українській валюті.

Російські окупанти випрошують невеликі суми та цигарки у мешканців окупованого Мелітополя, які виїжджають на вільну від загарбників територію Запорізької області.

Про це повідомляє видання РІА-Мелітополь.

Загарбники позбавили окуповані території мобільного зв'язку та інтернету, тому потік біженців значно збільшився. Очевидці кажуть, що росіяни вибірково перевіряють транспортні засоби та намагаються випросити для себе кілька гривень та цигарок.

"Всі вони дуже брудні мають бомжуватий вигляд алкашів. Один просив цигарок українських, а другий 100 гривень", – розповіла сім'я, яка виїхала з Мелітополя через Василівку.

Ще одна мешканка Мелітополя повідомила, що росіяни сказали всім формувати колони по 10 машин та обіцяли пропускати колону раз на 20 хвилин у період із 17.00 до 20.00. Перша колона виїхала о 16:40. Фури та автомобілі з вантажем не пропускали і сказали, що більше не пропускатимуть. За її словами, ці автівки стоять у черзі понад 12 діб.

"На першому блок-посту навіть не дивилися, якщо кажеш, що їдеш до Запоріжжя. Так і сказали: "Вас тут ніхто не тримає!". Далі на інших блок-постах просили всіх показати документи, відкрити багажник машини. Речі особисті та телефони не дивилися. А ось перед Каменським дивилися абсолютно все і у всіх", – розповіла жінка.

Як повідомляв УНІАН, підпільний опір в окупованому Мелітополі на півдні України зростає, у місті вбито десятки російських окупантів.

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