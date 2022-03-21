Ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках окупанти намагаються організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони та відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що переважна більшість завдань, що ставилися перед окупаційними військами їх командуванням, залишаються невиконаними.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбових ударів по мирних кварталах українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення.

На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій.

"Враховуючи великий некомплект людських ресурсів, ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників. Також окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників", - констатували у Генштабі.

У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних сил України та густонаселені райони міста.

При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари окупанти зазнали значних втрат та були зупинені. Вони здійснили спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не веде. Продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

Крім того, окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановлення контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться розосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Він намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти обстріляли Авдіївку. Глава Донецької області показав руйнування.

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