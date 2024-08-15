Найбільше ворог штурмує позиції ЗСУ у Донецькій області.

Російсько-українська війна триває й протягом доби російські окупанти 165 разів намагалися прорвати оборону України, повідомляє Генштаб.

Зокрема, чотири атаки ворог провів на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок. Ще дев'ять разів ворог штурмував на Куп'янському напрямку – біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки. Активним залишається Сіверський напрямок, де українські захисники відбивали 25 штурмів російських загарбників біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

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П'ять разів окупанти атакували на Краматорському напрямку – біля Часового Яру та Андріївки. А на Торецькому напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Повідомляється, що найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Вісім атаку Сили оборони відбили біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки на Курахівському напрямку. Ще сім – на Времівському неподалік Водяного і Вугледара.

Тим часом на Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки й Новоданилівки — загалом росіяни провели три штурми. Ще сім штурмів окупанти провели на Придніпровському напрямку.

Крім того, окупанти продовжують завдавати авіаудари по населених пунктах та позиціях українських підрозділів. Так, протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних ударів, 58 авіаударів, зокрема, скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив 4365 обстрілів, з них 135 - із реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони продовжує завдавати відчутних втрат окупантам. За вчора українські захисники завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та пункту управління, а також уразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Протягом минулої доби було "відмінусовано" понад тисячу загарбників та десятки одиниць ворожої техніки.

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, за останні дві доби Сили оборони України мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів у Курській області.

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