На лінії фронту в Луганській області українські бійці відбили 9 атак ворога, знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.

Окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку та вдома у Лисичанську.

Про це в Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Кількість пошкоджених багатоповерхівок у Сєвєродонецьку за вчора досі встановлюємо, знаходимо нові руйнування в тих кварталах, де загорянь після попадання російських снарядів не сталося. Ворогові не вдаються наступальні плани, як ось вчора під Новотошківським, тому він знову б'є по мирному населенню. Є руйнування будинків у Лисичанську, а також господарських споруд у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі пожежники впоралися зі стихією після загоряння даху лікарні в Сєвєродонецьку", - зазначив він.

Гайдай повідомив, що на лінії фронту "в цілому відбито дев'ять атак противника: знищено шість танків, п'ять одиниць броньованої та шість автомобільної техніки, чотири артилерійські системи".

Він додав, що підрозділи ППО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.

Росіяни продовжують артилерійські обстріли Попасної.

Нагадується, що вчора вдень в Сєвєродонецьку загорілися щонайменше 10 будинків, ще в багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені дахи, є руйнування відразу у двох навчальних закладах і декількох магазинах, поранено п'ять осіб, які стояли в черзі в Центрі надання гуманітарної допомоги.

Війна проти України: