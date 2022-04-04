На думку радника голови ОП, окупантам це не вдасться.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Загальна обстановка на фронтах характеризується тим, що противник дещо витратив наступальний потенціал і зараз займається поповненням, перекиданням своїх військ із намаганням продовжити наступ в районі зони ООС, на місто Маріуполь, в районі Харківщини", - зазначив Арестович.

За його словами, на решті ділянок фронту противник зупинений, а у Київській, Сумській та частково Чернігівській областях витіснений.

"Рештки ми добиваємо і женемо за межі державного кордону України. Ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь, але... це йому не вдасться", - наголосив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони України повідомили, що російські окупаційні війська готуються оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків.

Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, вживає заходи з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військових округів збройних сил Росії для участі у бойових діях на території України.

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