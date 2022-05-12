Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

Російські окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи. З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські окупанти можуть готуватися до поновлення наступальних дій на Херсонщині з метою захоплення усієї області найближчими днями. Водночас на Харківському напрямку загарбники перейшли до оборони.

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