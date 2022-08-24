У Сіверській громаді залишається близько 2 тисяч громадян.

Російські загарбники щодня скидають на місто Сіверськ у Донецькій області 200 снарядів.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, Сіверськ – одна з найгарячіших точок України.

"Попри це, тут продовжують працювати правоохоронці. Разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та Сіверської військової адміністрації організують евакуацію і привозять гуманітарні вантажі. Без цієї допомоги громадянам у зоні бойових дій не вижити", - сказано у повідомленні.

Евакуйованих доставляють до Дніпра та Івано-Франківської області.

"Зараз у Сіверській громаді залишається близько 2 тисяч громадян. Люди виїжджають, бо їхні будинки є мішенями ворога і залишатися в них небезпечно", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на в’їзді в місто стоять розстріляні росіянами згорілі цивільні авто. В одному з них загинула ціла сім’я з дітьми, що намагалася втекти. Окупанти вдарили по машині з танка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окупанти обстріляли залізничну станцію на Дніпропетровщині. За попередніми даними, загинуло 15 людей.

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