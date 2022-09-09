Також вони намагаються зірвати дистанційне навчання місцевих школярів.

У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області російські військові облаштовують свої бази в школах. На територію навчальних закладів звозять для зберігання боєприпаси.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він розповів, що військові об'єкти росіян місцеві жителі помітили на території школи №16. Одну з таких баз партизани опору вже знищили.

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Крім цього, рашисти намагаються зірвати дистанційне навчання в Мелітополі.

"Рашісті навіть намагаються заблокувати дистанційне навчання, яке ми розпочали для наших школярів. Цілими днями вони намагаються покласти нашу платформу, на якій 14000 дітей навчаються онлайн щодня", - додав Федоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни на 1 вересня провели пропагандистський урок, під час якого дітям розповіли, що "України як держави не існує".

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