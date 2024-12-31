Нині ворог закріпився на околиці.

Окупанти продовжують просування на Покровському напрямку і увійшли в Нововасилівку.

Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Він додав, що ворог закріпився на околиці села.

"Ворог продовжує наступальні дії в районі Новотроїцьке-Нововосилівка-Новелізаветівка-Новеленівка. Задіює мопеди/мотоцикли, легкові автомобілі, БТР і БМП", - сказав військовий.

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За його словами, рашисти зазнають великих втрат, але продовжують наступ.

Ситуація на Покровському напрямку

Окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України на Сході. Жорстокі бої точаться по всьому Покровському напрямку, розповів командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин. Він зазначив, що ворог намагається тиснути на українських захисників за лінійними орієнтирами - залізницею та автошляхами.

"Ворог просувається вздовж або посадок, або якихось лінійних орієнтирів. Таким чином, краще використовувати дрони на оптоволокні, які з кожним днем у більшій кількості з'являються на Покровському напрямку, так само і на інших напрямках", - пояснив він.

За словами Литвина, ворог використовує FPV-дрони, яким дуже складно протидіяти - засоби радіоелектронної боротьби на них не діють.

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