По самому Покровську росіяни постійно завдають ударів артилерією та авіабомбами.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України на Сході. Жорстокі бої точаться по всьому Покровському напрямку.

Про це розповів в етері телеканалу "Ми – Україна" командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин. Він зазначив, що ворог намагається тиснути на українських захисників по лінійних орієнтирах – залізницю та автодороги.

"Ворог просувається вздовж або посадок, або якихось лінійних орієнтирів. Таким чином, краще використовувати дрони на оптоволокні, які з кожним днем у більшій кількості зʼявляються на Покровському напрямку, так само і на інших напрямках", – пояснив він.

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За словами Литвина, цим FPV-дронам дуже складно протидіяти – засоби радіоелектронної боротьби на них не діють.

Ворог використовує і звичайні FPV-дрони на різних частотах, їх можна глушити засобами РЕБ. Крім того, не знижується тиск артилерійських систем та оперативно-тактичної авіації.

"Так само по самому Покровську постійно завдаються артилерійські удари, удари керованими авіабомбами. Таким чином ворог хоче унеможливити пересування Сил оборони по самому населеному пункту. Тому що логістика відбувається з цього населеного пункту, з інших населених пунктів. Ворог, розуміючи, що він впирається у якісь взводні опорні пункти, [усвідомлює] – якщо знищити логістику, то він виснажить їх набагато швидше", – зазначив Литвин.

Саме тому росіяни завдають терористичних ударів по цих населених пунктах. До того ж, йдеться про удари навмання, зокрема по будинках із цивільними – прицільних ударів там немає, каже військовий. Така тенденція відслідковується по всій лінії зіткнення.

"Ворог завдає артилерійських ударів, ударів керованими авіабомбами, щоб унеможливити логістику взводних і ротних опорних пунктів і швидше виснажити Сили оборони України на передньому краї. Тиск не зменшується вже біля пів року на Покровському напрямку. Інтенсивність зростає", – констатував він.

Війна в Україні: важливі новини

На півдні України російська армія веде найактивніші дії на Времівському напрямку. Атаки відбуваються цілодобово, ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ, розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Тим часом в ООН підрахували, скільки цивільних українців Росія вбила з 2022 року. За час повномасштабної війни РФ проти України Організація зафіксувала понад 12,3 тисячі загиблих серед цивільного населення. Крім того, ще понад 27,8 тисячі осіб отримали поранення.

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