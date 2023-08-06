Під російський удар потрапило село Подоли у Куп’янському районі.

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківщину. Внаслідок чергового удару загинула жінка та був поранений чоловік.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, цього разу під російський удар потрапило село Подоли у Куп’янському районі.

"Загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу", - розповів голова ОВА.

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Внаслідок удару також зруйновано приватний будинок, а у господарчій споруді виникла пожежа.

Раніше сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова, попередньо, із зенітно-ракетного комплексу С-300. Про постраждалих не повідомлялося.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 5 серпня Росія вдарила керованою авіабомбою по центру переливання крові у селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок чого у закладі сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло двоє чоловіків, а ще четверо - зазнали поранень.

За даними Повітряних сил ЗСУ, упродовж минулої доби російські загарбники завдали по Україні загалом 20 ракетних ударів. Силам ППО вдалося перехопити 12 крилатих ракет "Калібр". Крім того, ворог застосував чотири ударних дрони типу Shahed - усі було знищено.

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