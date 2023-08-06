Унаслідок ворожого удару є четверо постраждалих.

Внаслідок вчорашнього удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області загинули двоє чоловіків, ще четверо дістали поранення.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, удар стався близько 20:20 5 серпня. "Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа", - розповів він.

За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо - зазнали поранень. Крім того, за даними ОВА, минулої доби під російські обстріли потрапили населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

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Так, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Внаслідок атаки зазнав осколкового поранення та був госпіталізований 55-річний цивільний.

Також у с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки, а у с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа.

У Вовчанську Чугуївського району через обстріл були пошкоджені будівлі м’ясокомбінату, а у с. Тимофіївка Богодухівського району - перепелиної ферми.

Синєгубов також уточнив, що на Куп'янському напрямку українські військові надійно тримають свої позиції. За його словами, минулої доби ворог намагався вести штурмові дії в районах Вільшаної та Синьківки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ввечері 5 серпня РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові на Харківщині. Внаслідок цинічного ворожого удару є загиблі та поранені.

На місці влучання виникла пожежа. Коментуючи атаку, Зеленський назвав російські терористичні війська звірями, "які знищують те, що просто дає змогу жити".

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